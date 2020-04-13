Pegasus 1-15 Mayıs arası tüm seferlerini iptal etti

13 Nisan 2020 Pazartesi, 15:20

Pegasus Hava Yolları koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde ''Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerimiz iptal edilmiştir'' denildi.

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 29 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerini iptal etmişti.

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz açığa alma işlemi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Açık bilet 1 yıl süreyle dilenen rotada kullanılabilecek. Açık bilet kullanılmadığı takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkı verilecek.

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz değişiklik ve iade işlemi sadece çağrı merkezi aranarak gerçekleştirilebilecek.

28 MART'TAN BERİ SEFER YAPMIYOR

Pegasus, salgının yayıldığı Şubat ayının ilk haftasında KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"03.02.2020 tarihinden itibaren Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin COVID-19 Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda yabancı ülkelere yapılacak seferlere uçuş kısıtlamaları getirilmiştir.

SHGM tarafından http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/Covid-19/Ucus-Durdurma-Tablosu.pdf adresinden yayımlanan liste kapsamındaki kısıtlamalar dahilinde tüm yurt dışı seferlerimiz zorunlu olarak durdurulmuştur. Diğer yandan COVID-19 Korona Virüsü için alınan ek tedbirler doğrultusunda SHGM'nin talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz de durdurulmuştur.

Şirketimiz, tüm dünyayı ve özellikle küresel çapta havacılık sektörünü olumsuz etkileyen salgının operasyonel ve finansal risklerine yönelik tedbirleri planlamakta ve uygulamaktadır. Faaliyetlerimiz hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya yönelik düzenlemelerine uygun pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır."