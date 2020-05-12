Pegasus 401 milyon lira zarar açıkladı, 2020 hedeflerini geçersiz saydı

12 Mayıs 2020 Salı, 12:00

Pegasus koronavirüsün etkilerinin hissedilmeye başladığı mart ayında yolcu sayısında yaşadığı sert düşüş ve finansman giderlerinin etkisiyle ilk çeyrekte 401.5 milyon lira zarar açıklarken; salgının getirdiği belirsizlik nedeniyle 2020 hedeflerinin geçersiz olduğunu duyurdu.

Şirket geçen sene ilk çeyrekte de finansman giderlerinin etkisiyle 214 milyon lira zarar açıklamıştı. Şirketin geçen yıl ilk çeyrekte 216.8 milyon lira olarak gerçekleşen finansman giderleri bu yıl aynı dönemde 337.8 milyon liraya yükseldi.

Şirketin finansman gideri öncesi faaliyet zararı ise 182.2 milyon lira olarak gerçekleşti. Pegasus'un KAP'a gönderdiği ilk çeyrek sonuçlarına göre toplam satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre 6.4 artışla 1.88 milyar lira oldu.

MART AYINDA SERT DÜŞÜŞ

Pegasus, yatırımcı sunumunda yaptığı değerlendirmede, "COVID-19 salgını özellikle Mart ayında operasyonel performansı olumsuz etkiledi" dedi. Sunumda, ocak-şubat döneminde hızlı büyüme yakalanan gelirlerin, salgının genişlemesi ve uçuş kısıtlamaları ile birlikte mart ayında sert bir düşüş gösterdiği ifade edildi.

Pegasus'un yolcu sayısı ocakta yüzde 9.4 ve şubatta yüzde 7.9 artış kaydettikten sonra, pandeminin ekonomik etkilerinin hissedilmeye başlandığı mart ayında yüzde 44.1 gerilemiş, doluluk da oranı 7.5 puan düşmüştü.

Sunumda, şirketin daha önce paylaşmış olduğu 2020 beklentilerinin geçerli olmadığı belirtilirken, salgına bağlı uçuş kısıtlamaları ve diğer belirsizlikler nedeniyle yeni öngörü paylaşımının henüz yapılamayacağı ifade edildi.