Pehlivan ve Terkoğlu için yapılan tahliye talebi reddedildi

16 Nisan 2020 Perşembe, 16:35

ADALETİNİZ/ADALETSİZLİĞİNİZ BATSIN

Avukatlar, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olarak uzatılmasına dikkat çekerek, iki ismin artık en yüksek seviyeden ceza verilse dahi cezaevinde tutulamayacağını açıklamıştı. Yapılan başvuru için karar açıklandı.

Başvurunun reddedildiğini avukat Kazım Yiğit Akalın açıkladı. Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Barış’larla ilgili başvurumuz reddedildi. İnfaz Paketi’nden Barışlar da yararlanmasına karşın, Çakıcı serbest, gazeteciler içeride kaldı. İktidar ve güdümündeki Yargı, safını yine ortaya koydu.Ceza verseniz yatarları yok, ADALETİNİZ/ADALETSİZLİĞİNİZ BATSIN..!!!!"

Avukat Hüseyin Ersöz ise karara tepkisini, "Barış’lar için dün yaptığımız tahliye talebi reddedildi, hukuk iflas etti! Belli oldu ki geçmişi dahi arayacak hale gelmişiz! Yazık ki ne yazık!" şeklinde gösterdi.