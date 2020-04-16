Pehlivan ve Terkoğlu için yapılan tahliye talebi reddedildi
Yeni infaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan hakkında avukatları tahliye talebinde bulundu. Ancak bu talep reddedildi.
ADALETİNİZ/ADALETSİZLİĞİNİZ BATSIN
Avukatlar, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olarak uzatılmasına dikkat çekerek, iki ismin artık en yüksek seviyeden ceza verilse dahi cezaevinde tutulamayacağını açıklamıştı. Yapılan başvuru için karar açıklandı.
Başvurunun reddedildiğini avukat Kazım Yiğit Akalın açıkladı. Akalın şu ifadeleri kullandı:
"Barış’larla ilgili başvurumuz reddedildi. İnfaz Paketi’nden Barışlar da yararlanmasına karşın, Çakıcı serbest, gazeteciler içeride kaldı. İktidar ve güdümündeki Yargı, safını yine ortaya koydu.Ceza verseniz yatarları yok, ADALETİNİZ/ADALETSİZLİĞİNİZ BATSIN..!!!!"
Avukat Hüseyin Ersöz ise karara tepkisini, "Barış’lar için dün yaptığımız tahliye talebi reddedildi, hukuk iflas etti! Belli oldu ki geçmişi dahi arayacak hale gelmişiz! Yazık ki ne yazık!" şeklinde gösterdi.
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