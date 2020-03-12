Pelikan’la anılan Nasuhi Güngör, TBMM Başkanı Şentop’a danışman oldu

12 Mart 2020 Perşembe, 15:32

Nasuhi Güngör

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü organizasyon, tanıtım işinin, eski TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün şirketine verildiği iddiasını soru önergesi yoluyla Meclis gündemine taşımıştı. Tanal’ın soru önergesine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç tarafından cevap verildi. Bilgiç, organizasyon ve diğer etkinliklerin soru önergesinde belirtildiği şekilde herhangi bir şirkete verilmesinin söz konusu olmadığını belirterek, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan iş ve işlemlerin TBMM Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

NASUHİ GÜNGÖR 3 AY 20 GÜNDÜR ŞENTOP’A DANIŞMANLIK YAPIYOR

Meclis Başkanvekili Bilgiç, “Önergede bahsi geçen eski TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör’ün ise 6253 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince 21 Kasım 2019 tarihinden bu yana TBMM Başkan Danışmanı olarak görev yaptığını” aktardı.

DAVUTOĞLU’NU HEDEF ALDI, PELİKAN’LA ANILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kendisine danışman yaptığı Nasuhi Güngör, bir dönem yürüttüğü TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığı görevi nedeniyle birçok farklı tartışmanın odağına yerleşmişti. Güngör, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu başbakanlıktan istifaya götüren Pelikan Bildirisi’nden önce A Haber’de katıldığı programda, “Davutoğlu ile devam edilemez” demişti. Pelikan Bildirisi yayınlandıktan sonra Güngör’ün Davutoğlu’nu hedef alan bu sözleri yeniden gündeme gelmiş, Güngör’ün A Haber’deki Davutoğlu çıkışı ile Pelikan Bildirisi birlikte tartışılmıştı.





KUTU:

Nasuhi Güngör’ün, Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a danışman olmasının yasal zeminini hazırlayan “Sözleşmeli personel” başlıklı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 30’uncu maddesinin birinci fıkrası aynen şöyle:

“TBMM'nin faaliyetleri ile ilgili alanlarda TBMM Başkanına danışmanlık yapmak üzere, kadro şartı aranmaksızın ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak beş TBMM Başkan danışmanı çalıştırılabilir. Bu kapsamda çalıştırılanlara, (60.000) ila (100.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık sözleşme ücreti hak edildikçe ödenir ve sözleşme ücreti dışında mali ve sosyal haklar kapsamında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz. Bu şekilde çalıştırılacak personelin sözleşme ücreti ile sözleşme usul ve esasları tam veya kısmi zamanlı çalıştırılacak olması dikkate alınarak TBMM Başkanlığınca belirlenir.”