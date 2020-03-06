Pera Film’de 'Siste Bir Şey Var!'

06 Mart 2020 Cuma, 16:45

Pera Film, mart ayından itibaren, Altyazı Sinema Derneği işbirliğiyle her ayın ilk cuma günü gerçekleştirilecek yeni bir gösterim programı ve konuşma serisi başlatıyor. “Siste Bir Şey Var!” başlıklı program, içinde yaşadığımız zamanın ruhunu oluşturan yoğun belirsizlik ve tedirgin bekleyiş hallerinin konu edildiği 6 filmden oluşuyor.

Klasik gerilim filmlerinin gösterip, yorumlanacağı programın küratörü Altyazı Sinema Dergisi editörlerinden Yeşim Tabak. Program başlığını, John Carpenter’ın gerçeküstü gerilim filmi Sis’nin ünlü repliği, “Siste bir şey var!” dan alıyor. Sinemacıların estetik, anlatımsal ve sembolik amaçlarla sıkça başvurduğu, önemli bir görsel unsur olarak karşımıza çıkan ‘sis’, sinema tarihi klasiklerinin derinlemesine ele alınacağı sohbetler için de zemin oluşturacak.

İlk gösterim, seriye adını da veren Amerikan klasiği Sis'le 6 Mart Cuma günü saat 19.00’da başlayacak. Gösterim sonrasında çevirmen, editör Kutlukhan Kutlu ve Yeşim Tabak sis kavramını hem film özelinde, hem de tarihten bugüne geniş anlam çerçevesiyle ele alacak.