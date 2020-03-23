Pera Film’den kısa filmler: ‘Evde Tek Başına’

23 Mart 2020 Pazartesi, 13:01

Pera Film, Covid-19 salgını nedeniyle evde kalmanın hayati öneme sahip olduğu bu dönemde, yeni film programını internet üzerinden gösterime sunuyor. “Evde Tek Başına” başlıklı seçki, gündelik yaşam pratiklerimiz ile etkisinden çıkamadığımız duygu ve durumları hatırlatan 7 kısa filmden oluşuyor.

Oysa her şey sakin başlamıştı…

Sakin bir banliyöde suç mahali yaratan olayların izini süren ve 2015 yılında Palm Springs Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne değer görülen “Üst”, güçlü ve vurucu finaliyle dikkat çekiyor. Dört arkadaşın yazlık bir evde geçirdikleri hafta sonuna odaklanan “Balık Havuzu” da beklenmedik bir misafirin devreye girmesiyle yine sürprizli bir son vadediyor.

"Balık Havuzu"

SANATI NASIL BİLİRDİNİZ?

Türkiye ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterilen ödüllü animasyon “Merkür”, çağdaş sanat dünyasını, galeride asistanlık yapan genç bir sanatçının gözünden, kendine has yaklaşımıyla eleştiriyor. Akçakoca sahiline vuran gizemli Lenin heykelinin izini süren kısa belgesel “Hoşgeldin Lenin”, iki sene boyunca Karadeniz’de yolculuk ettikten sonra, belediye binasındaki tozlu depoda ‘korunma’ altına alınan heykelin tuhaf ve hüzünlü hikâyesini anlatıyor. Yüz körü olmanın ne demek olduğuna değinen “Carlotta'nın Yüzü”, bu rahatsızlıktan muzdarip genç bir kadının sanat aracılığıyla kendi kurtuluşunu resmetmesine odaklanıyor.

"Oh Willy..."

DUYGULARI HAREKETE GEÇİREN ANİMASYONLAR

Animasyonun cansız nesneleri duygulara dönüştürme becerisinin başarılı örneklerinden “Oh Willy…”, tıpkı karakterlere can veren ‘yün’ gibi narin ve dokunaklı bir film olarak programa renk katıyor. Ataletin huzursuzluğu içindeki bir öznenin izini süren “Atıl, Akıntı” ise, zor zamanlarda geçen bir kişisel gelişim hikâyesini soyut animasyon formatında izleyiciye aktarıyor.

“Evde Tek Başına” film programına, 23 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında Pera Müzesi web sitesinden erişilebilir.