Perakendeciler koronavirüse karşı nasıl önlemler almalı?

10 Mart 2020 Salı, 20:29





Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 (koronavirüs) can kayıplarıyla birlikte dünya ekonomisini de küçültüyor. Söz konusu küresel salgın özellikle perakende sektöründe büyük risk yaratıyor. Peki perakendeciler ne yapmalı? Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri kurumu REM People’a göre Türkiye’de perakendecilere önemli görevler düşüyor. Perakendeciler müşterileri sağlıklı tutarken tedarik zincirini de sağlam hale getirebilirler.

SEYAHAT YASAKLARI

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artarken ülke ekonomileri de sallanıyor. 2020 yılında dünyada ekonomik büyümenin salgın nedeniyle yüzde 1.5’e düşmesi bekleniyor. Artan seyahat yasakları da perakende sektöründe büyümenin çok daha fazla etkileneceğini gösteriyor.

'MÜŞTERİLERİ VE TEDARİK ZİNCİRİNİ SAĞLIKLI TUTMAK’

Yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People’a göre bu salgında perakendecilere önemli görevler düşüyor. REM People Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Peker, perakendecilerin dünya ve Türkiye’de iki önemli görevinin ‘müşterileri ve tedarik zincirini sağlıklı tutmak’ olduğunu söylüyor. REM People’a göre perakendede yapılması gerekenler şöyle:

ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIK EĞİTİMİ:

Çalışanlar hastalık konusunda bilinçlendirilmeli. Hasta çalışanlar iyileşene kadar evlerinde kalmaya teşvik edilmeli. Çünkü koronavirüste belirtiler 14 gün sonra ortaya çıkıyor.

EL DEZENFEKTANI KULLANILMALI:

El dezenfektanı dağıtıcıları her mağazada kullanılabilir hale getirilmeli. Bu basit jest, bir halk sağlığı ürünüdür ve sadece perakende mağazasını gezerken müşterilerin rahat etmesine yardımcı olabilir.

BİLGİLENDİRME TABELALARI ASILMALI:

Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı gibi kuruluşlardan gelen ücretsiz malzemelerden yararlanarak bilgilendirme tabelaları asılmalı.

TEDARİK ZİNCİRİ ÇEŞİTLENDİRİLMELİ:

Çin merkezli tedarik zincirlerinin sonuçları, dünyanın her yerindeki işletmeler tarafından hissediliyor ve stok sorunları yaşanıyor. Perakendeciler tedarikçilerini çeşitlendirerek riski azaltarak stoklarını ve dolayısıyla satışlarını dengeleyebilir.

ONLİNE SATIŞA YÖNLENDİRİLMELİ:

Virüsün yayıldığı durumlarda mağazalar tüketicilerin bir kısmını online satışa yönlendirebilir. Sanal mağazaya özel kampanyalarla tüketicilerin sorun yaşamadan alışveriş yapması sağlanır.

MAĞAZA İÇİ DEZENFEKSİYON YAPILMALI:

Mağaza içerisinde belirli aralıklarla insanların temas ettiği noktalarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılmalı. Havalandırma sistemlerinin de çalışıyor durumda olması ve düzenli bakımlarının yapılması önemli.