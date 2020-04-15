"Pergolayı koydurduk!"

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Cumhuriyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta vakıflara ait araziye yaptırdığı peyzaj çalışmasına ilişkin “Boğaz’da kaçak var” haberiyle gündem yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberimizin ardından soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Altun’un arazinin kiralanması için üzerindeki kaçak yapıların İBB tarafından yıkıldığı gün başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Altun’un eşi, TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, haberimiz üzerine Türkiye Düşünce Platformu üyelerine yaptığı açıklamada, Kuzguncuk’ta 45 metrekare üzerine 3 katlı mütevazı bir evleri olduğunu belirterek “Evimizin arka tarafında bir vakfa ait küçük ve dimdik bir toprak parçası var. Toprak tam bir mezbelelik haldeydi. Hem bahçemize sürekli olarak gelen akrep vb. haşaratı üreten hem de ciddi güvenlik zaafı doğuran, insanların yıllardır çöp atmak için kullandıkları, içinde balicilerin yattığı metruk bir kulübenin de olduğu bir alandı burası” dedi.

Burayı güvenlik ve temizlik gerekçesi ile ıslah ettiklerini ve temizlediklerini belirten Altun şu ifadeleri kullandı: “Yıllarca buradaki pislikten dolayı mahalleyi defalarca pire basmış komşuların söylediğine göre. Bu arada da toprağı vakıftan on yıllığına kiraladık. İçine de bahçe düzenlemesi yapıp güzel bitkiler ektik. Bir oturma alanı oluşturduk. Minik bir pergola ile taş mangal tarzı bir şey koydurduk bir köşeye. İBB zabıta ekipleri mütemadiyen gelip orada yapılan ıslah, temizlik ve düzenleme çalışmalarını izlemişler başka işleri yokmuş gibi. Dün evimizin olduğu alana gelip tartışmalı bir iş yaparak pergolayı ve mangalı kaldırmışlar.”

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Ersoy Dede, haberimiz üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Altun, taşındığında burayı hayrına ıslah ettiriyor” dedi.

‘KÂĞIT DOLAŞTIRILDI’ İDDİASI

Bölge sakinleri, haberimizin ardından mahallede “Fahrettin Altun beyefendinin mahallemize yaptırmış olduğu metruk binanın yıkımı ve peyzaj çalışmasından memnun musunuz” sorusunun yazılı olduğu bir kâğıt gezdirildiğini ve imza toplandığını öne sürdü. Mahalle sakinleri, haberin ardından söz konusu arazinin girişine kapı takıldığını, sökülen pergolanın yerine de büyük bir şemsiye konulduğunu söyledi.

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grubu da dün vakıf arazisinde izinsiz inşaatla ilgili Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Sayın Altun’un bu olayda üst düzey bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Kendisi önce koruma statüsündeki bir vakıf arazini kaçak, izinsiz yapılaşmaya açıyor sonra da yakalandığı gün o araziyi kiralıyor. Kaçak iş yapmak zaten tek başına suç iken yakalanınca kiralamak da dolandırıcılık suçudur. İBB ekipleri 13 Nisan’da Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün oluruyla kaçak yapılaşmaya müdahale ediyor ve ne tesadüf ki 13 Nisan’da söz konusu arazi Altun’a kiralanıyor. Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez. O mahallede insanlar evlerine izinsiz çivi çakamazken birileri gelip keyfine göre yapılar yapamaz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dün düzenlediği basın toplantısında, “Hâlâ saraylarınızı yapmaya devam ediyorsunuz. Hâlâ Cumhurbaşkanlığı’nın en üst yetkilisi kendisine şömine yaptırtıyor, bahçesini düzenliyor ve bu bir kişi memur. Sizin için koronavirüs varmış, insanların hayatıymış, ölümle karşı karşıyaymış hiç önemli değil. Siz sarayınıza bir saray daha yapın, siz köşklerinizin bahçelerine şömineler yapın ama Türkiye, vatandaşına karşılıksız bir maske ulaştırma becerisi gösteremesin” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medyadan “Vatandaş açlık ile virüs arasına sıkışmışken evine en az 4 maaş sokarak şımarttıklarınız, vakıf arazisi kiralayıp Boğaz’da kaçak yapıyla meşgul! Altun’un görevde tutulduğu her gün, siyaseten ağırlaşacak ve giderek taşınamayacak bir yüke dönüşecektir” mesajını paylaştı.