Petrol fiyatları çakıldı, dolar ve Avro yükselişe geçti!

09 Mart 2020 Pazartesi, 09:44

Dolar/TL, ABD başta olmak üzere küresel merkez bankalarının bir kez daha faiz indirim sürecine girdiği beklentisiyle gerilediği 6,19 seviyelerinde dalgalı bir seyir izliyor. Avro/TL, 7,09'a kadar yükselirken, sabah saatleri itibarıyla 7,02 seviyelerinde.

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırması ve fiyatı düşürmesinin ardından petrolün fiyatı resmen çöktü! Petrol fiyatlarında 1. Körfez Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüş görüldü. Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara kadar indi.

ABD başta olmak üzere son dönemde küresel faiz indirimleri ve gevşeme yanlısı adımların devam edeceği beklentisine rağmen corona virüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisine yönelik endişeler bugün de küresel piyasalarda kuvvetli satışlara neden oldu.

AVRO 7 TL’NİN ÜZERİNDE

Euro/TL kuru, gece saatlerinde 7,09 seviyelerine kadar yükseldikten sonra saat 08.42 itibarıyla 7,02 seviyelerinde hareket ediyor.

20 Şubat’ta 1,07 seviyelerinde olan Euro/dolar paritesi, bugün 1,13 seviyelerine yükselmiş durumda.

ABD 30 YILLIĞI DA YÜZDE 1’İN ALTINA DÜŞTÜ

Koronavirüsü salgınının küresel resesyona neden olacağı endişesiyle yatırımcılar “güvenli liman” olarak görülen ABD Hazine tahvillerine hücum ederken, ABD 30 yıllık Hazine tahvil faizi de yüzde 1’in altına geriledi.

ABD Hazine tahvili faizleri tarihte ilk defa tüm vadelerde yüzde 1’in altında rekor düşük seviyelerde yer alıyor.

Uzmanlar, piyasalarda FED’in faizleri yüzde 0’a çekmesinin fiyatlandığını belirtiyor.

1991’DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petrol üreticileri, corona virüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

Rusya, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde 1,5 milyon varil azaltma talebine olumsuz yanıt vermişti.