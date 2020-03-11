Petrol fiyatları neden düştü? Sebep koronavirüs mü; yoksa ekonomi savaşları mı?

11 Mart 2020 Çarşamba, 12:57

Suudi Arabistan'ın Rusya'ya karşı bir hamle yaparak ham petrol fiyatlarında indirime gittiğini duyurması dünya piyasalarını alt üst etti. Fiyatlar 30 yıl geriye gitti. Petrol savaşındaki durumu Cumhuriyet TV'ye değerlendiren Ekonomist Dr. Oğuz Demir, "Petrol fiyatları, finansal piyasalar başta olmak üzere hepimizi tedirgin etti. Koronavirüsle beraber yaşanan gelişmeler, küresel anlamda büyümenin yavaşlayacağı bir döneme girdiğmize işaret ediyordu. Dolayısıyla enerji talebinin düştüğü bir döneme girmiştik. Bu süreçte petrol fiyatları zaten 50 dolara kadar gerilemişti. Suudi Arabistan'ın kararı ile de petrol fiyatlarının çok ciddi bir şekilde düşeceği beklentisi ortaya çıktı. Suudi Arabistan'ın ABD'den bağımsız bir şekilde bu kararı aldığını söylemek çok zor. Suudi Arabistan, Rusya'yı petrol fiyatları açısından köşeye sıkıştırmaya çalışıyor" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN KARARI SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Benzin fiyatlarının bu kadar aşağı doğru çekilmesinin, ileri dönemde ABD ekonomisi ve enerji lobisi açısından sorun yaratacağını söyleyen Demir, "Suudi Arabistan'ın petrol arzındaki artışı bu şekilde devam ettirebilmesi önümüzdeki dönemde çok sürdürülebilir değil. Zaten dünyada bir büyüme endişesi varken, petrol fiyatlarının dibe doğru iniyor olması, Suudi Arabistan'ın beklediği geliri de yaratmayacak olabilir. Önümüzdeki ay içerisinde OPEC'in bir araya gelerek petrol fiyatlarını değerlendireceğini dikkate almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



