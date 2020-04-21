Petrolün fiyatı eksiye döndü, Türkiye'de benzinin litresi kaç lira olacak?

21 Nisan 2020 Salı, 10:39

Dün petrol fiyatlarında tarihi bir gün yaşandı. ABD'de Batık Teksas tipi (WTI) ham petrolün gösterge fiyatı negatif 37 dolara kadar düştü. Petrolün fiyatı eksi seviyede kalsa bile Türkiye akaryakıtta maktu ÖTV alınıp onun da KDV'si hesaplandığı için 1 litre benzin 2.97 TL'den aşağı satılamıyor.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl petrol fiyatı 1 kuruşa inse bile Türkiye’de akaryakıtta maktu ÖTV alınıp onun da KDV’si hesaplandığı için 1 litre benzinin 2.97, 1 litre motorinin ise 2.41 liradan daha düşük fiyata satılamayacağını söyledi.