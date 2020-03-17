Pfizer ve BioNTech koronavirüs aşısı için anlaştı

17 Mart 2020 Salı, 10:41

Pfizer ve Biontech yaptıkları ortak açıklamada Biontech'in mRNA'ya dayalı ilaç geliştirme platformunu kullanacak işbirliğinin hemen başlayacağını ve aşının Çin hariç tüm dünyada satışı için niyet mektubu imzaladıklarını belirttiler.

Reuters'da Pazar günü yer alan habere göre, ABD yönetimi koronavirüse karşı deneysel aşı üzerinde çalışan Alman ilaç üreticisi olan CureVac'ı aştırmasını ABD'ye taşıması için ikna etmeye çalışıyor. Alman hükümeti ise bunu durdurmaya çalışıyor.

Pfizer ve BioNTech, araştırma ve geliştirme için hem ABD hem de Almanya'daki tesisleri kullanacaklar.

BioNTech dün Shanghai Fosun Pharmaceutical ile deneysel koronavirüs aşısının Çin'de satışı için işbirliği anlaşması yaptı. Şirket Nisan sonundan itibaren insanlar üzerinde test yapmayı hedefliyor.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri ile birlikte çalışan Moderna ilk aşama denemeler kapsamında dün ilk hastaya deneysel koronavirüs aşısı yapıldığını açıkladı.