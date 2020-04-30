Polis uyardı, ligler iptal olabilir
İngiltere'de polis, yeniden başlaması olası olan futbol sezonu öncesi taraftarlara, hükümete ve kulüplere net bir çağrıda bulundu.
İngiltere'de polis, yeniden başlaması olası olan futbol sezonu öncesi taraftarlara, hükümete ve kulüplere net bir çağrıda bulundu. Polis departmanında futbol şubesinin en önemli isimlerinden biri olarak görülen Mark Roberts, The Daily Telegraph’a yaptığı açıklamada taraftarların kurallara uymaması halinde ligi iptal etme haklarının olmasını istedi.
Roberts, “İstemediğimiz şey; taraftarların, stadyumların çevrelerinde ve antrenman sahalarında toplanarak sosyal karantina kurallarını ve insanların sosyal izolasyon için verdikleri tüm zorlu mücadeleyi ihlal etmeleri” dedi.
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