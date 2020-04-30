Polisten sağlıkçılara: 1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz
ATO, SES Ankara Şubesi ve Dev Sağlık-İş’in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için yapmak istediği anma polis tarafından engellendi. Polis sadece 1 dakikalık saygı duruşuna izin verirken, “1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz” dedi.
Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi ve Dev Sağlık İş, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık emekçilerini Hacettepe Tıp Fakültesi’nde yapmak istediği anma polis tarafından engellendi.
Polislerin saygı duruşu için 1 dakikalık izin vererek, “1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz” dedi. Sağlıkçılardan “Salgınla mücadele böyle olmaz” tepkisi yükseldi. Sağlıkçılarla polis arasında tartışma çıktı.
Anmada yapılmak istenen açıklamaya izin verilmedi.
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