Polonya'da ilk koronavirüsü vakası görüldü

04 Mart 2020 Çarşamba, 10:58

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın farklı ülkelerinden ölümlere neden olan koronavirüs salgını Polonya'da da görüldü. Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya’da bir kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu.

Polonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Virüs taşıdığı tespit edilen kişinin, Zielona Gora kentinde yaşadığı ve virüsün nasıl bulaştığına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Hastanın testlerinin pozitif çıkmasının ardından Polonya’da ilk koronavirüs teşhisi ortaya çıkmış oldu.



