Pompadaki büyük oyunla hazine soygunu: Kayıp 15 milyar!

04 Mart 2020 Çarşamba, 08:17

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS) Başkanı İmran Okumuş, özellikle şehirlerin giriş ve çıkışlarında satılan ucuz akaryakıt nedeniyle devlet hazinesinin adeta soyulduğunu öne sürdü. Başkan Okumuş sözlerini şöyle sürdürdü:

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin rafinerilerden aldığı akaryakıtı başka yere satıp, faturayı başka yere keserek devlet kesesinden ucuz akaryakıt sattığına işaret eden Başkan Okumuş, bu yöntem yüzünden devletin yılda en az 3 milyar lira Katma Değer Vergisi (KDV) ve büyük miktarlarda Gelir Vergisi kaybına uğradığını söyledi.

Okumuş, “İstasyonun altında petrol kuyusu yoksa, hiç kimse bu kadar ucuz akaryakıt satamaz. Sektörün başkanıyım, 40 yıllık akaryakıtçıyım, hayatımda ismini hiç duymadığım dağıtım şirketleriyle karşılaşıyorum” dedi.

Başkan Okumuş, akaryakıtta bir çok şirket arasında fatura kaçakçılığı zinciri kurulduğunu, kaçakçılık yüzünden devlete gitmesi gereken akaryakıttaki yüzde 18 oranındaki KDV'nin şirketler arasında bölüşüldüğünü söyledi.

Sektörde çantacı diye tabir edilen ve sadece fatura kaçakçılığı yapmak amacıyla kurulmuş çok sayıda akaryakıt dağıtım şirketi olduğunu belirten Başkan Okumuş, bu şirketlerin KDV'siz akaryakıtı bayilere verip faturasını nakliye şirketleriyle müteahhitlere sattığını, faturalar sayesinde bir çok şirketin devlete vergi ödemekten kurtulduğunu bildirdi.

KDV YÜZDE 1 OLSUN

Başkan Okumuş, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları toplantıda soygunu anlattıklarını ve akaryakıttaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ya da tümden kaldırılarak Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) eklenmesini önerdiklerini söyledi.

Ayrıca istasyonlarda araç plakalarının elektronik olarak girilmesi, pompa-yazarkasa-otomasyon üçlüsünün bir arada çalıştırılması ve akaryakıtın rafineriden araç depolarına kadar izlenmesi önerileri de getirdiklerini belirten Okumuş, yılda yaklaşık 15 milyar liralık KDV'siz akaryakıt ticareti yapıldığını ifade etti.

Okumuş, dağıtım şirketi kurma şartlarının zorlaştırılması nedeniyle bu yıl sonuna kadar 96 şirketten en az yarısının yok olacağını da belirtti.