Portakal suskunluğunu bozdu: Öyle bir niyetim olamaz!

17 Nisan 2020 Cuma, 12:02

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber bültenine 3 kez yayın durdurma cezası verdi.

Verilen cezayla ilgili ilk kez haber bülteninde konuşan Portakal, “Sadece düşüncemin paylaşıldığı şeylerdi. Oturdum her birini ikişer kere izledim. Benim hakaret etme huyum yoktur zaten” dedi.

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK çok konuşuluyor, FOX habere benim söylemlerimden dolayı bir ceza verdi. Parasal ve 3 gün yayın durdurma cezası… Sadece düşüncemin paylaşıldığı şeylerdi. Oturdum her birini ikişer kere izledim. Benim hakaret etme huyum yoktur zaten. Öyle bir niyetim olamaz. Ama geldiğimiz noktada RTÜK’ün verdiği böyle bir cezayla karşı karşıyayız.

Kimlerden sesler yükseldi diyecek olursanız, TGC’den, Basın Konseyi’nden, Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yükseldi… Ve muhalefetten yükseldi. Onlar burada, ama sessiz bir çığlık da ekran başında o da sizlersiniz… Merak etmeyin haber vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

RTÜK’ün verdiği cezalara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), sunucu Fatih Portakal’ın ifadelerinin “halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği” gerekçesiyle FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK, ayrıca, “İlker Karagöz İle Çalar Saat” programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan “ekmek kuyruğunda kavga” haberi nedeniyle FOX TV’ye yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uyguladı.