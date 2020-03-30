Portekiz'de 14 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

30 Mart 2020 Pazartesi, 11:15



Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Ovar şehrinde ikamet eden 14 yaşındaki Vitor Godinho, Santa Maria da Feira şehrinde kaldırıldığı Sao Sebastiao Hastanesi’nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sedef (psoriasis) dışında başka bir hastalığı bulunmayan Godinho’nun, Avrupa’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç kişi olduğu belirtildi. Sağlık görevlilerinin, durumunun ciddiyeti nedeniyle Godinho’yu, ülkenin en büyük şehirlerinden biri olan Porto’daki bir hastaneye transfer etmeye karşı çıktıkları belirtildi.

Ayrıca, futbol oynadığı belirtilen Godinho için Portekiz Futbol Federasyonu (FPF) Başkanı Fernando Gomes, FPF resmi sitesinde Godinho’nun ailesine baş sağlığı dilediği bir mesaj yayımladı.