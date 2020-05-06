Prens Harry ve Meghan Markle'ın Finding Freedom kitabı çıkmadan rekor kırdı
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararını anlatan kitabın çıkacağı doğrulandı. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) 24 saatte ön sipariş rekoru kırdı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılık kararının (Megxit) üzerindeki sır perdesi aralanıyor. İkilinin tarihi kararı ve yeni hayatları Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitapta anlatılacak.
Harry ve Meghan'ın hayatının duyulmamış detaylarının yer alacağı kitabı, kraliyet muhabiri Omid Scobie ve ödüllü yapımcı Carolyn Durand kaleme alacak. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) isimli kitap 11 Ağustos'ta dijital olarak 20 Ağustos'ta ise yazılı olaırak dünya çapında piyasaya sürülecek.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın haberi doğrulamasıyla kitap Amazon'da ön sipariş rekoru kırdı. Finding Freedom (Özgürlüğü Bulmak) 24 saatte en çok satan kitaplar listesinde 1 numaraya yerleşti.
Amazon'da kitapla ilgili önsözde "Kendinden emin, etkili, ileri. Prens Harry ve Meghan Markle'ın dürüst, yakın ve silahsızlanma portresi" sunmayı vaat ediyor" denildi.
Kitabın ortak yazarı Omid Scobie, ön sipariş rekorunu "Hoş bir sürpriz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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