Prof. Dr. Azap: Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

18 Mart 2020 Çarşamba, 13:21

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, koronavirüs salgını hakkında sosyal medya hesabı üzerinden önemli uyarılarda bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan ve " Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum" diyen Azap şunları kaydetti:

"Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız.

Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum."

"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSE ETKİ ETMEZ"

Öte yandan Prof. Dr. Azap'ın verdiği bilgiye göre, Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlar arasında öne çıkanlar şöyle:

"YANLIŞ: 'Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı, yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmakta, 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı 80 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 15'e ulaşmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19, laboratuvarda üretilmiş bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs değildir ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayılmıştır.

Zaten yeni virüslerin neden olacağı salgınların Güneydoğu Asya'dan çıkması tıp çevrelerinde beklenen bir durumdur. Buradaki yoğun insan nüfusu ve çeşitli hayvanların çok sayıda olması, hayvanlar ve insanlar arasında temasın fazla olmasına, bu da virüslerin değişime uğrama riskinin artmasına neden olmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19 için aşı geliştirildi ancak henüz piyasaya sürülmedi.'

DOĞRU: Kovid-19 için henüz geliştirilmiş kullanılabilecek bir aşı bulunmamaktadır. Bu alan çok fazla ve hızlı şekilde çalışma yapılmakta olan bir alandır.

Henüz kullanabilecek bir aşı olmamakla birlikte devam eden 30 civarında bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bağışıklık sistemi ile koronavirüsler arasındaki karmaşık ilişki çok aydınlatılamamış olduğundan geliştirilecek aşıların ne kadar ve ne süreyle etkili olacağı bilinmemektedir. Etkili bir aşının bir yıldan önce geliştirilmesi beklenmemektedir.

YANLIŞ: 'Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı gereklidir.'

DOĞRU: Kovid-19 bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerine bir etkisi yoktur. Antibiyotikler virüse etki etmez.

YANLIŞ: 'Kovid-19 evcil hayvanlardan da bulaşabilir.'

DOĞRU: Şu ana kadar olan yapılan çalışmalarda evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 geçişi saptanmamıştır.

YANLIŞ: 'Sosyal medyada 'gizli' adı altında yayılan belgede yer alan yeni tedbir kararları alındı.'

DOĞRU: Sosyal medyada 'gizli' başlığı ile yayılan tedbir kararları doğru değildir, gündemde olan ve olacak tedbir kararları ilgili idari birimler tarafından resmi yazılar ile tüm topluma gizli olmadan duyurulmaktadır."