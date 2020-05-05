Prof. Dr. İsmail Cinel: Yoğun bakımdaki hasta sayısı düşüyor"

05 Mayıs 2020 Salı, 02:00

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüs vakasının ilk görüldüğü günden bugüne yatarak tedavi gören ve yoğun bakımda yatan hasta sayısının giderek düştüğünü belirterek “Çin’in Wuhan’ı İstanbul’du. İstanbul’da ilk dönemlerde yoğun bakım doluluk oranlarında yüzde 80’i aşmıştık, ama şu an yüzde 65’lere kadar indi” dedi.

70 PERSONEL POZİTİF

Hastanelerinde hekim ve hemşirenin de aralarında bulunduğu 70 kadar personelin Covid pozitif olduğunu kaydeden Cinel, “Kişisel koruyucu ekipman temin edilmekle iş bitmiyor, çünkü N95 maskeyi takıp 4 saat aralıksız yoğun bakımda kalmak, o tulumu giyinmek tahminler ötesi ciddi bir özveri isteyen bir iş” dedi.

Pandemi mücadelesinde gelinen süreci “Yeni normal” olarak değerlendiren Cinel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastalığın yayılma dönemi vardı, o dönemden sonra kısıtlılıklar dönemine geçtik, ardından ivmenin aşağı doğru döndüğünü gördük, şimdi üçüncü dönem yani ‘yeni normal’ diye tanımlayabileceğimiz kısıtlılıkların açılmaya başladığı en kritik döneme giriyoruz. Tedbirler yavaş yavaş gevşetilecek, gevşeltildiği dönemde olası ikinci ve üçüncü dalgaların daha az şiddetli olabilmesi için sosyal mesafeye bir dönem daha uymalıyız. İkincisi maske ve doğru maske kullanımına, üçüncüsü de el hijyenine dikkat etmeliyiz. Dördüncüsü de önümüzdeki dönem çok sağlıklı beslenip dinç olmamız, stresten uzak olmamız gereken bir dönem. Bu yaz, ‘rejim yapalım, kilo verelim, daha güzel görünelim’ dönemi değil. Bu yaz sağlıklı beslenmeye, stresten uzak kalmaya, fiziksel egzersiz yapmaya ve dinlenmeye özen göstermeliyiz.

Pandeminin bitmediği, aşı ve antiviral ilacın henüz bulunmadığı ve tüm ülkelere tedarik edilmediği sürece çok dikkatli olmamız gerekmekte.”

MARMARA’NIN MÜCADELESİ

Prof. Dr. İsmail Cinel, “Marmara modeli Türkiye’ye örnek. Bunun iki noktası var. Birincisi yatak sayısını en hızlı artırmak, ikincisi de hazırlanan tebliğler ile tıbbi kalitesi en yüksek tedaviyi tüm ülkeye örnek olarak uygulama şansı olması. Çok dinamik davrandık. Pendik’teki hastanenin yarısını Covid servisi haline getirmiştik. Marmara, erişkin yoğun bakım yatak sayılarını en fazla arttıran hastane oldu. Şimdi yavaş yavaş onları eski hallerine çevirme sürecindeyiz. Önümüzdeki günlerde, acil ameliyatlar olan kanser ameliyatlarını daha çok yapacağız. Halkın sağlığı bir bütün, yalnız korona hastası yok” diye konuştu.