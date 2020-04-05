Prof. Dr. Oğuz Özyaral koronavirüse yakalandı

05 Nisan 2020 Pazar, 10:25

Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs tedavisinin hastanede sürdüğünü belirterek tedavi süreci ile ilgili doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Oğuz Özyaral, 1956 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini İşletme alanında, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanlarında yüksek lisans düzeyinde özel eğitim almıştır.

Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.