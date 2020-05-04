Prof. Dr. Ulusoy: Koronaya feci bir fotoğrafla yakalandık

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:35

Koronavirüs salgını ile birlikte Türkiye ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. Alınan tedbirlere rağmen işsiz sayısı son bir ayda milyonlarca artarken, belirsizlik de günden güne büyüyor. Ekonomideki krizin korona öncesinde başladığını ifade eden Cumhuriyet gazetesi yazarı ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy, krizin aslında 2018'den beri yaşandığını söyledi.

Ulusoy, “Ben bunu normalde 2010'dan beri diyorum ama o detaya inmek istemiyorum. Çünkü dönüşüm bizde paranın bittiği yıl olan 2010 ile başladı. Paradan kastım, ucuz döviz. Esas olan 2018'e kadar idare ettik biz. Ekonomiyi sloganlarla, paketlerle, kredi genişlemesiyle idare ettik. Bir bakıma para basmadık ama borçlandık. Biz koronaya feci bir fotoğrafla yakalandık. Slogan ekonomisiyle. Söylemlerle, yapıyoruz, yapacağız… Ekonomi teorisinde uygulamasında yeri olmayan söylemler. Siyaset zannetti ki bu ucuz dolar, dış borçlanma ve benzeri gelir akımı bizim esas gelirimiz. Asıl öyle bir şey değildi. Bu borçtu ve borcun zamanı geldiğinde faiziyle ödenmesi gerekiyordu” dedi.

UYGULANAN POLİTİKALAR KRİZE NEDEN OLDU

Uygulanan ekonomi politikalarının krize neden olduğunu anlatan Ulusoy, “Ben ilk defa bir ekonomi yönetiminde enflasyon, faiz ve dövizin baskılandığını görüyorum. Bu, ekonomide imkansız bir şey. Ama şu bir gerçektir, bunlardan bir tanesini tutabilirsiniz, diğer ikisini piyasaya bırakmak zorundasınız. Bu üçlüden ikisini bile aynı anda tutamazsınız. Ne kredi ile ne dış borçlanma ile ne de sayıları baskılamayla olur. Bakın biz enflasyonu hedefliyoruz, ama kuru ve faizi baskılıyoruz” diye konuştu.

Bu uygulamaların sonucunun kesinlikle bir patlama olacağını vurgulayan Ulusoy, 2018'de bunun kur patlamasıyla yaşandığını kaydetti.

Sözcü gazetesine konuşan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, şöyle konuştu: “Patlama illa döviz kurunda, enflasyonda değildir. Onun yansıması bütçede patlamaktır. Yani bütçe açığının artmasıdır. Cari açığın dayanılmaz noktaya gelmesidir. Gelirsizliğin verdiği ithalatsızlığa teşekkür edecek noktaya geldik. İthalat yapmıyoruz, cari açığımız kapanıyor gibi garip garip teşekkür ediyoruz.”