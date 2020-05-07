Prof. Emrah Altındiş: ‘ABD ve Avrupa’nın yıkımı paralı sağlık sistemleri’

07 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Boston College Biyoloji bölümünden asistan Prof. Dr. Emrah Altındiş, 328 milyon nüfusu olan ABD’de 37 milyon insanın sağlık sigortasının bulunmadığını belirterek “500 bin insan sokaklarda yaşıyor, 13 milyon göçmen işçinin hiçbir dokümanı yok, hastaneye gitmeye korkuyorlar. 2.5 milyon kişi cezaevlerinde ve 40 milyon insan yoksulluk sınırı altında. Ortada doğrudan ekonomik, politik tercihlerle bağlantılı çok ağır bir yapısal sorun var, dolayısıyla yaşanan yıkım şaşırtıcı değil” dedi.

Sağlığın her insan için temel bir vatandaşlık hakkı olduğunu ve tüm dünyada ücretsiz olması gerektiğini kaydeden Altındiş, “Bunlar toplumun bu talepleri güçlü şekilde savunmasıyla olur” diye konuştu.

Prof. Altındiş, Türkiye’nin salgın karşısında sağlık çalışanlarının fedakâr mücadelesiyle başarı sağladığını belirtirken üniversite hastanelerinin ne kadar önemli bir işlevi olduğunun salgın sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Altındiş, “Düşük bütçelere ve finansal sorunlara karşın bugün pandemi mücadelesinin lokomotifi üniversite hastaneleri. Bunu çok büyük maddi sıkıntılar ve borçlar altında imkânsızlıklara rağmen yapıyorlar. Çok parlatılan özel hastaneler değil kamunun onlarca yıllık tecrübesine sahip birikimli hekim ve hocalarımız ile Anadolu’nun dört bir yanında kamu hastaneleri mücadelenin en önünde yer alıyorlar” dedi.

SİSTEM CİNAYETİ

Dünyada “sağlık bir insan hakkı mıdır, yoksa insanların para ödeyerek sahip olabilecekleri bir ayrıcalık mıdır?” yönünde bir tartışmanın yürüdüğünü söyleyen Emrah Altındiş, “Şu an yaşadığımız ölümler bizim dünyada kurduğumuz sağlık sistemleri ile doğrudan alakalı. Ne yazık ki son 40 yıldır dünyada sosyal devletlerin çözülmesiyle ve bütün hakların alınır satılır meta, hizmet gibi görünmesi nedeniyle sağlıkta sadece parası olanların sahip olabileceği bir ayrıcalık olarak görülmeye başlandı. ABD’de var olan bu model IMF ve Dünya Bankası’nın da bu politikaları dayatması ile tüm dünyada yayıldı ve hem özel hastaneler hem de özel sigorta uygulamaları arttı. Bu artışı Türkiye’de de son 20 yılda gözlemledik ve bugün görev başında olan Sağlık Bakanı da bu tür bir özel hastane zincirinin patronu. Bu dönüşümün sonucu olarak insanların sağlık hizmetine kavuşması pek çok ülkede dönüşerek maddi durumlarına göre belirlenmeye başlandı” dedi.