Prof. Pala'dan çarpıcı detay: Bakan Koca'nın o açıklamasına göre salgın bütün hızıyla devam ediyor!

15 Mayıs 2020 Cuma, 10:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gerçekleşen basın toplantısında, “R0 değeri, ben genel olarak söylüyorum, bölgesel olarak değişen değerler olmuştu biliyorsunuz. İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını biliyoruz. Ama il bazında baktığımızda 4,5-5’leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an Türkiye’nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

Tele1'de Evren Özalkuş’un sorularını yanıtlarken Koca'nın ifadelerini değerlendiren halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu açıklamalara göre salgının tüm hızıyla devam ettiği yorumunda bulundu.

Bakanın açıklamalarını şaşkınlıkla dinlediğini belirten Pala, “Salgın hastalıklarda bilinen en temel epidemiyolojik bulgulardan bir tanesi, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için R0 değerinin 1'in altında olmasıdır” dedi.

“100 KİŞİ 156 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR”

Bakan'ın elinde veriler olduğu için çevresindeki insanlar tarafından hesaplandığına dikkat çeken Pala, “Çünkü bizim elimizde kapsamlı veriler olmadığı için bu değerleri hesaplayamıyoruz. Ama eğer 1.56'ysa salgın şu an bütün hızıyla devam ediyor demektir. Yani şöyle düşünün, 100 kişi, 156 kişiye bulaştırıyor. Oysa salgında enfeksiyon zincirinin kırılabilmesi için bu 100 kişinin en azından 99 kişi ve daha altına bulaştırılabiliyor olması gerekir. Ve bunun giderek azalması gerekir ki, salgın kontrol altına alındı diyebilelim” diye konuştu.