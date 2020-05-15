Prof. Pala'dan çarpıcı detay: Bakan Koca'nın o açıklamasına göre salgın bütün hızıyla devam ediyor!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün R0 değerinin (bulaştırma katsayısı) Türkiye genelinde 1,56 olduğunu söylemişti. Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için R0 değerinin 1’in altında olması gerektiğini belirterek, "Ama eğer 1,56’ysa salgın şu an bütün hızıyla devam ediyor demektir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün gerçekleşen basın toplantısında, “R0 değeri, ben genel olarak söylüyorum, bölgesel olarak değişen değerler olmuştu biliyorsunuz. İstanbul’da bir bölgede 16’ya kadar çıktığını biliyoruz. Ama il bazında baktığımızda 4,5-5’leri gördüğümüz dönemler oldu. Şu an Türkiye’nin R0 değerinin 1,56 olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.
Tele1'de Evren Özalkuş’un sorularını yanıtlarken Koca'nın ifadelerini değerlendiren halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, bu açıklamalara göre salgının tüm hızıyla devam ettiği yorumunda bulundu.
Bakanın açıklamalarını şaşkınlıkla dinlediğini belirten Pala, “Salgın hastalıklarda bilinen en temel epidemiyolojik bulgulardan bir tanesi, hastalığın kontrol altına alınabilmesi için R0 değerinin 1'in altında olmasıdır” dedi.
“100 KİŞİ 156 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR”
Bakan'ın elinde veriler olduğu için çevresindeki insanlar tarafından hesaplandığına dikkat çeken Pala, “Çünkü bizim elimizde kapsamlı veriler olmadığı için bu değerleri hesaplayamıyoruz. Ama eğer 1.56'ysa salgın şu an bütün hızıyla devam ediyor demektir. Yani şöyle düşünün, 100 kişi, 156 kişiye bulaştırıyor. Oysa salgında enfeksiyon zincirinin kırılabilmesi için bu 100 kişinin en azından 99 kişi ve daha altına bulaştırılabiliyor olması gerekir. Ve bunun giderek azalması gerekir ki, salgın kontrol altına alındı diyebilelim” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Sosyal mesafeyi' ihlal edip'yakan top' oynadılar
- İstanbul'daki motosiklet kazası kask kamerasında
- Antalya'da iki mahallede karantina
- Minibüs şoförüyle olan kavgasını anlattı!
- Survivor 2020 ekibi öğrenci yurduna böyle getirildi
- Arınç'a 'ezan sonrası dua' tepkisi: Yük oldun istifa et
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik İstanbul uyarısı
- Survivor ekibi Türkiye'ye geldi! Karantinaya alınacaklar
- Termometreler 45 dereceyi gösterdi!
- Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!