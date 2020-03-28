Psikologdan uyarı: Koronavirüsü dakika dakika takip etmeyin

28 Mart 2020 Cumartesi, 08:18

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, fiziksel sağlığın yanı sıra ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etki yarattığı vurgulandı. Koronavirüs yüzünden hasta ve hasta olmayan vatandaşlar, kaygı duymaya başladı. Psikolog Mehmet Tahir Sonğur, bu dönemde olumsuz etkilenmemek için neler yapılabileceğini anlattı. Koronavirüs sonrası halkın kaygıların arttığını belirten Psikolog Sonğur, "Kaygılar son dönemde oldukça arttı. Çünkü hayatımızı tehdit eden, yaşam içgüdülerimizi tehdit eden bir durum söz konusu. Bu da hayatta kalma mekanizmamızı faaliyete geçirip, ona yönelik tehlike algımızı yükseltti. Dolayısıyla bu durum, hayata yönelik kaygılarımızı çok yüksek seviyelere artırdı" dedi.

‘BİZİ DAHA GÜVENLİ KILMAYACAK’

Bu kaygıyla nasıl baş edebileceğini anlatan Psikolog Sonğur, "Koronavirüsün yarattığı kaygıyla baş etmeye çalışırken, virüsün gerçeklerini kesinlikle arka plana atmamamız gerekiyor. Öğrendiğimiz sosyal izolasyonla hijyen davranışlarını uygulamalıyız. Ancak koronavirüsle geçirdiğimiz zamanı azaltmamız gerekiyor. Koronavirüsle ilgili haberlerin güncellemelerinin sıklıklarını azaltmamız gerekiyor. Kaygı, bizden sürekli bir şeyleri kontrol etmemizi ister. Bu da sürekli bir şeyleri öğrenmemizle sonuçlanır. Ama koronavirüsle ilgili sürekli bir şeyler öğrenmemiz, bizi daha güvenli kılmayacaktır. Virüsle ilgili haberleri dakika dakika takip etmeyelim" diye konuştu.

'HER ŞEYE KARŞI KORKU DUYMASINA YOL AÇACAKTIR'

Bu dönemde çocuklara yönelik neler yapılması gerektiğini de değinen Psikolog Sonğur, "Çocuklar genelde gördüklerini tekrar etme ve özümseme durumundadır. O yüzden onlarla konuşurken; onlara kendimizi gösterirken, biraz daha işin mantıksal ve rasyonel tarafını öne çıkarmamız gerekmektedir. Koronavirüsle baş etmeye çalışırken, onlara uygun davranış yöntem ve tekniklerini göstermemizin yanı sıra onları çok fazla tehlike olduğu yönünde ikaz etmememiz gerekmektedir. Sürekli tehlikenin içindeymiş gibi davranmaları onları dünyanın tehlikeli bir yer olarak görmelerini sağlayacaktır. Evin içini tehlikeli bir yer olarak görmelerine yol açacaktır. Bu da çocuğun etrafındaki her şeye karşı korku duymasına yol açacaktır" dedi.

'YALAN HABERDEN UZAKLAŞMAK GEREK'

Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Psikolog Sonğur, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği önergelere tamamen uyulması gerektiğini söyleyip, "Günde 1 veya 2 defa haber okumamız yeterli. Özelikle sosyal medyada yayılan spekülatif ve doğru olmayan haberlere karşı bağışıklık kazanmamız gerekiyor. Bu tür haberleri görünce dikkate almamak gerekiyor. Uzaklaşınca kaygı da azalacaktır" dedi.



