PUMA’dan COVID-19 önlemi
PUMA, dünyanın önde gelen uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield’in ofis,perakende, sanayi ve lojistik sektörlerinde COVID-19 sonrası iş yerlerine dönüş için yayınladığı yol haritasını Türkiye’de uygulayan ilk şirket oldu. Başta Çin olmak üzere uluslararası tecrübelerden faydalanarak hazırlanan kılavuz iş yerlerine dönüş süreci hakkında kullanıcı ve yatırımcılara alınması gereken önlemleri ayrıntıları ile adım adım açıklıyor.
Puma Türkiye, Covid-19 salgınının ardından ofise dönüş
hazırlıkları kapsamında üst düzey tedbirler alıyor. Dünyanın önde gelen gayrimenkul
danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’in yayınladığı rehberi Türkiye’de
ilk uygulayan marka olan PUMA, bu kapsamda dünyada da bir ilki gerçekleştirerek
‘6 Feet’ uygulamasını ilk kez Türkiye’de gerçekleştirdi. Dünyada ilk “6 Feet” Ofis
uygulaması PUMA Türkiye’de tamamlandı
Cushman & Wakefield Türkiye, dünyanın önde gelen
spor?ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Puma'nın genel müdürlükleri için ofise
dönüş sürecinde tüm çalışma alanlarını sosyal mesafe ve hijyen kuralları
çerçevesinde ele alarak ve tasarlayarak çalışanlar için güvenli bir çalışma
ortamı ve düzeni sunmuş oldu. Puma Türkiye Genel Müdürü Genel Müdürü Taner
Seyis,
“İçindebulunduğumuz olağanüstü
koşullar altında bir numaralı önceliğimiz daima
çalışanlarımızın güvenliği oldu. Zaten tam olarak bu yüzden mağazalarını geçici
olarak kapatan ve evden çalışma modeline geçen ilk markalardan biriydik.
Planımızın ikinci evresinde de, çalışanlarımız ve müşterilerimizin güvenliği
öncelikli olmak koşuluyla, mağaza ve ofislerimizi nasıl ve ne zaman yeniden açabiliriz
sorusuna odaklandık. Bu aşamada, Cushman & Wakefield Türkiye ve
Almanya’daki PUMA Genel Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma sonucunda
“6 Feet” Ofis Uygulaması’nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Daha
şimdiden ofis çalışanlarımızdan şahane yorumlar aldık. PUMA olarak bizden bekledikleri
tüm önlemleri ve hatta daha fazlasını aldığımızı biliyorlar ve içleri çok
rahat. Bu çalışmanın çeşitli öğelerini perakende mağazalarımızda da
kullanacağız. Yakın gelecekte mağazalarımız yeniden açıldığında
müşterilerimizden de aynı yorumları almayı umuyoruz” dedi.
Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden ise “Hepimizi derinden etkileyen bu salgının ardından güvenli ve sağlıklı işe geri dönüş için bir yol haritası hazırladık. Ofis, perakende ve lojistik sektörleri için ele aldığımız bu rehberi oluştururken tüketici, çalışan, iş yeren, yatırımcı gibi herkesin güvenliğini ilgilendiren bu süreçler için uluslararası tecrübelerden faydalanıp Türkiye’de uygulamalara başladık” dedi.
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