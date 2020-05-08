PUMA’dan COVID-19 önlemi

08 Mayıs 2020 Cuma, 12:37

Puma Türkiye, Covid-19 salgınının ardından ofise dönüş hazırlıkları kapsamında üst düzey tedbirler alıyor. Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield’in yayınladığı rehberi Türkiye’de ilk uygulayan marka olan PUMA, bu kapsamda dünyada da bir ilki gerçekleştirerek ‘6 Feet’ uygulamasını ilk kez Türkiye’de gerçekleştirdi. Dünyada ilk “6 Feet” Ofis uygulaması PUMA Türkiye’de tamamlandı

Cushman & Wakefield Türkiye, dünyanın önde gelen spor?ayakkabı, giysi ve aksesuar markası Puma'nın genel müdürlükleri için ofise dönüş sürecinde tüm çalışma alanlarını sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde ele alarak ve tasarlayarak çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı ve düzeni sunmuş oldu. Puma Türkiye Genel Müdürü Genel Müdürü Taner Seyis,

“İçindebulunduğumuz olağanüstü koşullar altında bir numaralı önceliğimiz daima çalışanlarımızın güvenliği oldu. Zaten tam olarak bu yüzden mağazalarını geçici olarak kapatan ve evden çalışma modeline geçen ilk markalardan biriydik. Planımızın ikinci evresinde de, çalışanlarımız ve müşterilerimizin güvenliği öncelikli olmak koşuluyla, mağaza ve ofislerimizi nasıl ve ne zaman yeniden açabiliriz sorusuna odaklandık. Bu aşamada, Cushman & Wakefield Türkiye ve Almanya’daki PUMA Genel Merkezi ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışma sonucunda “6 Feet” Ofis Uygulaması’nı hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Daha şimdiden ofis çalışanlarımızdan şahane yorumlar aldık. PUMA olarak bizden bekledikleri tüm önlemleri ve hatta daha fazlasını aldığımızı biliyorlar ve içleri çok rahat. Bu çalışmanın çeşitli öğelerini perakende mağazalarımızda da kullanacağız. Yakın gelecekte mağazalarımız yeniden açıldığında müşterilerimizden de aynı yorumları almayı umuyoruz” dedi.

Cushman & Wakefield Yönetim Kurulu Başkanı Tuğra Gönden ise “Hepimizi derinden etkileyen bu salgının ardından güvenli ve sağlıklı işe geri dönüş için bir yol haritası hazırladık. Ofis, perakende ve lojistik sektörleri için ele aldığımız bu rehberi oluştururken tüketici, çalışan, iş yeren, yatırımcı gibi herkesin güvenliğini ilgilendiren bu süreçler için uluslararası tecrübelerden faydalanıp Türkiye’de uygulamalara başladık” dedi.