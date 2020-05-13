Putin ve Trump’ın düeti izlenme rekorları kırıyor!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:32

Ünlülerin konuşmalarından kestiği görüntüleri montajlayarak eğlenceli videolar hazırlayan uluslararası YouTube fenomeni ve görsel sanatçı Maestro Ziikos, Shawn Mendes ve Camila Cabello’nun sevilen parçaları Señorita’yı montajladı.

Videoda, piyano çaldığı bilinen Rus lider Putin’in şarkıyı çalarken kaydedilen görüntülerinin üzerine, Trump’ın çeşitli konuşmalarından kesilen kareler montajlandı.

Kovid 19 salgınının tüm dünyayı karamsarlığa boğduğu bu günlerde, ortaya çıkan bu hoş görüntüler izleyenleri gülümsetti.