Putin ve Trump'tan Elbe'deki temasın 75'inci yılında ortak açıklama

25 Nisan 2020 Cumartesi, 19:13

Kremlin tarafından yazılı yayımlanan, Putin ve Trump’ın yaptığı ortak açıklamada, bugünün Sovyet ve Amerikan askeri birliklerinin Elbe Nehri üzerinde “el sıkışmalarının” 75’inci yılı olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, iki ülke birlikleri arasındaki temas, “Nazi rejiminin kesin yenilgisinin habercisi” olarak nitelendirilerek, "Elbe’deki karşılaşma, 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu çerçevesinde birleşen çok sayıda ülke ve halkın muazzam çabalarının doruk noktasıdır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Nazilere karşı ortak mücadelede çok sayıda asker ve sivilin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, “Ayrıca mücadelede yer alan ordulara malzeme üreterek katkıda bulunan milyonlarca erkek ve kadını da unutmadığımızın altını çiziyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ülkeler arasındaki farklılıkların kenara koyulması noktasında “Elbe ruhunun” örnek teşkil ettiği vurgulanarak, “Bugün 21. yüzyılın en ciddi zorluklarıyla mücadele ederek, faşizmi yenmek için birlikte mücadele edenlerin kahramanlığına ve cesaretine saygı gösteriyoruz. Bu kahramanlık hiçbir zaman unutulmayacak.” denildi.

Almanya topraklarında doğudan ilerleyen Sovyet askerleri ile batıdan ilerleyen ABD askerlerinin 25 Nisan 1945’te Elbe Nehri üzerinde bulunan köprüde bir araya gelmesi, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesine giden sürecin önemli olaylarından biri olarak kabul edilmektedir.

