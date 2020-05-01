QNB Finansbank ilk çeyrekte 766 milyon lira net kâr elde etti
QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 205 milyar 735 milyon TL’ye, net kredileri 120 milyar 897 milyon TL’ye çıktı.
QNB Finansbank, 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kâr elde etti. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki konsolide olmayan net karı 631 milyon 343 bin TL olarak gerçekleşmişti.
31 Mart 2020 tarihi itibarıyla, QNB Finansbank’ın toplam aktifleri 205 milyar 735 milyon TL’ye, net kredileri 120 milyar 897 milyon TL’ye; müşteri mevduatı ise 116 milyar 377 milyon TL’ye çıktı.
ARTIK YENİ BİR DÖNEM YAŞANIYOR
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ilk çeyrek rakamlarına ilişkin, dünyanın yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla artık yeni bir dönem yaşadığının altını çizerek, "Salgına karşı yürütülen sağlık alanındaki çalışmaların yanı sıra ekonomide yaşanan dalgalanma için de önemli bir mücadele veriliyor. Biz de QNB Finansbank olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bankanın, 31 Mart 2020 tarihi itibarıyla sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 15.11 oldu.
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