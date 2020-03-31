Quaresma’dan Rüştü Reçber’e: Hayatının maçı

31 Mart 2020 Salı, 22:48

Ricardo Quaresma, hastanede koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kasımpaşa takım kaptanı Ricardo Quaresma, daha önce Barcelona ve Beşiktaş’ta birlikte forma giydiği Rüştü Reçber’i unutmadı. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan eski Milli kaleci Rüştü Reçber’in A Milli Takım formasıyla fotoğrafını paylaşan Portekizli futbolcu altına, “Rüştü Reçber’in hayatının maçını kazanması için dua ediyorum” notunu düştü.



