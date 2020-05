Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

07 Mayıs 2020 Perşembe, 10:47

Breakdans yarışması Red Bull BC One bu yıl ilk kez online mecrada da bir yarışma düzenleyecek. Evinde dans etmeye devam edenler için sosyal medya üzerinden başlatılan Red Bull BC One Breaking Records yarışmasında performanslarını video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılardan beklenen ise; breakdans ile özdeşleşen imza figürlerden AirFlares’i gerçekleştirmek. Dünya çapında bu figürü en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Video ile yeteneğini göster

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 5 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında Air Flares ismiyle bilinen imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketteki becerilerini de birer video ile göstermesi şart. Red Bull Türkiye ve Red Bull BC One’ın sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurudaki hareketleri dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.

Katılımcılar bu unutulmaz deneyime dahil olmak için imza hareketi, maksimum sayıda yapmaya çalışacakları bir videoya kaydedecek. Ardından videoyu Instagram üzerinden ‘@redbullbcone’ ve ‘@redbulltr’ hesaplarını etiketleyerek ve “#redbullbreakingrecords” etiketini kullanarak paylaşacak.

Şimdiye kadar 30’u aşkın ülkede düzenlenen Red Bull BC One’ın yalnızca sosyal medya üzerinden gerçekleşecek yarışması olan Red Bull BC One Breaking Records’ın başvuru şartlarına ilişkin daha fazla bilgi ise https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-bc-one-instagram-yarismasi adresinde.