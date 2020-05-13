Red Bull Warm Up bu yıl çevrimiçi yapılıyor

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:12

7 yıldır devam eden ve bu yıl ilk kez yalnızca dijital olarak sürdürülecek proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresinden projeye başvurabilecek. Türkiye’nin her yerinden katılımın gerçekleşeceği projede seçilen 1 müzisyen ya da grup, kendi video klibine kavuşacak ve donanımlı bir müzik stüdyosunda kayıt alma şansı yakalayacak.

Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Performansın özgün olmasını sağlayacak hayalgücü ise sınırlandırılmıyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak. Aynı zamanda Red Bull’un desteği ile tam donanımlı müzik stüdyosunda kayıt alma şansı da yakalayacak.

Bugüne kadar The Kites, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, TKO, Şort, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Warm Up’a başvuru şartlarına ilişkin daha detaylı bilgi ise RedBull.com/Warmup adresinde.



