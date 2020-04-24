Reel kesimde güven 33 puan birden düştü
Reel kesim güven endeksi nisanda 66.8'e, imalat sanayinde kapasite kullanımı ise bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61.6'ya geriledi.
Bu yılın nisan ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 32.9 puan azalarak 66.8 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 36.3 puan azalarak 62.3 oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 13.7 puan azalarak yüzde 61,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 14.3 puan azalarak yüzde 61.9 oldu.
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