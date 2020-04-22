Rekabet Kurumu’ndan Ferrero’ya iyi hal kâğıdı

22 Nisan 2020 Çarşamba, 13:12

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel’in Ferrero’nun fındık piyasasında tekel oluşturucu eylemlerini şikâyet ettiği ve araştırılarak gerekli kanuni işlemlerin yapılmasını talep ettiği Rekabet Kurumu’ndan (RK) hem gecikmeli hem de Ferrero’ya sahip çıkılan bir yanıt geldi. Adıgüzel’in 2018 Ekim tarihli yazısına vereceği cevabı 2019 Aralık’ta raporlaştıran RK, söz konusu raporu 4 ay daha bekletip, fındık sezonu öncesi sundu. Raporun içeriğinde Ferrero’nun Türkiye fındık pazarında hakim güç olmadığının savunulduğuna dikkat çeken Adıgüzel, “Anlaşılan o ki, RK eliyle Ferrero’ya iyi hal kâğıdı çıkarılmak isteniyor” dedi.

“Rapora göre Ferrero Türkiye fındık ihracatının yüzde 30’una hâkim gibi görünmektedir ve bu oran tekel oluşturmak için yeterli görülmemiştir” diyen Adıgüzel, tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Hâlbuki gerçek bir oran belirlenecekse, işbirliğinde olduğu firmaların ihracat miktarları da eklenmeli. Bu eklendiğinde Ferrero’nun ülkemizdeki fındık ihracat oranı yüzde 50’leri buluyor. Raporda ayrıca, “Ferrero’nun piyasaya hakim bir durumu olmadığı için”, piyasayı kendine göre şekillendirip avantaj sağlayan müdahaleler yapıp yapmadığına dair analize gerek duyulmadığı yazıyor. Gerek genel tablo gerekse Ferrero’nın fındık pazarı üzerindeki hâkimiyetini gösterecek ticari veriler boş bırakılmış. Ticari sır niteliğinde olan kimi konular oranlar verilerek yansıtılabilecekken bu da tercih edilmemiş rapor adeta Ferrero’yu aklama raporuna dönüşmüştür.”

‘SAKLANIYOR’

Aynı raporun iktidar ortağı milletvekiline de gönderildiğini kaydeden Adıgüzel, “Demek ki, hem muhalefet hem de iktidar vekillerinden saklanan bazı durumlar söz konusu” diye konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçtiğimiz haftalarda 40 bin ton fındık sattığını anımsatan Adıgüzel, “Bizler TMO’nun bu fındığı kime sattığını sorduk. Resmi bir cevap alamadık. Eğer Ferrero’nun işbirliği yaptığı firmalar yoksa TMO bu fındığı kimlerin aldığını niçin açıklamıyor? Bir kamu kurumu olan TMO, elindeki fındığı kimlere ne kadar verdiğini ve ne fiyattan verdiğini açıklamak zorundadır” dedi.

“Üzülerek belirtmem gerekir ki, bu rapor; kamuoyunda Ferrero aleyhine eleştirilere set çekme ve sezon öncesinde fındık fiyatı oluşurken Ferrero lehine algı açıklamasıdır” diyen Adıgüzel, şöyle devam etti: “Bu şekliyle, Rekabet kurumu gibi, devletinin ali çıkarlarına ve emeğin hakkını koruması gereken bir kamu kurumun bir yabancı firmaya açıkça taşeronluk yapması kabul edilemez. Rekabet Kurulu bu kararı ile Ferraro'nun Türkiye'deki partnerleri arasına katılmıştır. Bunu şiddetle reddediyorum, ayıplıyorum, lanetliyorum. İktidarı da bu emek düşmanı kurul üyelerini bu saatten sonra derhal görevden almaya ve milli çıkarlarımıza sahip çıkan, objektif, bağımsız bir kurul oluşturmaya davet ediyorum.”