Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 'riskli alan' ilan edilen bölgeler
İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin 'riskli alan' olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar 'riskli alan' ilan edildi.
Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de 'riskli alan' ilan edilmesine karar verildi.
Kararda, '6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun' kapsamında 'riskli alan' ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar