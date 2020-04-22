Resmi Gazete'de yayımlandı! Koronavirüs, 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne eklendi
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne koronavirüs eklendi.
Bulaşıcı hastalıkların sürekli ve sistematik olarak gözetlenerek analizindeki (sürveyans) esasların belirlendiği yönetmelikte değişiklik yapıldı.
Yönetmelikte yer alan 'Bildirme Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) eklendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine göre; Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Yönetmelikteki 'Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar Listesi'ne 81'inci madde olarak Covid-19 (yeni koronavirüs hastalığı) maddesi eklendi.
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