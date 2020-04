Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel hastaneler koronavirüs tedavisinde ücret isteyemeyecek

09 Nisan 2020 Perşembe, 09:44

Sağlık Uygulama Tebliğinde ( SUT) değişiklik yapıldı. Covid-19 hastalarından özel hastanelerde hiçbir durumda ilave ücret alınamayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), meslek örgütlerinin ve kamuoyunun baskısına kulak verdi ve Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yaptı. Düzenlemeye göre, Covid-19 hastalarından özel hastanelerde hiçbir durumda ilave ücret alınamayacak.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Fikri takip, ısrar ve çözüm önerilerimiz sonuç verdi” diyerek açıklama yaptı.

Açıklamada, “Pandemi döneminde vatandaşlar can derdine düşmüş iken özel sağlık işletme sahipleri ise maliyet derdine düşmüş, AKP iktidarının yıllardır kamu aleyhine destekleyip büyüttüğü özel sağlık sektörü pandemi döneminde bile COVİD-19 hastalığına ‘maliyet’ ve ‘kâr’ penceresinden bakarak özel hastanelere müracaat eden COVID-19 öntanı/tanılı hastalardan her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil /yatak için ilave ücret almaktaydı. Pandemi döneminde vatandaşlar can derdinde iken pandemi hastanesi ilan edilmesine rağmen özel hastanelerin COVID-19 öntanı/tanılı hastalarda yüksek miktarlarda ilave ücret almalarına itiraz ettik ve çözüm önerilerimizi sunduk” denildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

4 Nisan’da Resmi Gazete'de yayımlanan SUT değişikliğinde COVID-19 olası/kesin tanılı hastaların özel hastanelerde yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alınmamasına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı ve buna itiraz ettiklerini anımsatan Demir ve Kılıç, bugün ise yeniden Resmi Gazete'de SUT değişikliği yapıldığını kaydederek, özetle şu ifadelere yer verdiler:

“Bu genelge ile COVID-19 öntanılı/tanılı hastalar ilave ücret alınmayacak işlemler listesinde yer almıştır. Bu durumda özel hastanelerde pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavilerinden ve bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden ilave ücret alınamayacağı kesin hükme bağlanmıştır. Özet olarak yapılan bu SUT değişikliği ile COVID-19 ön tanılı/tanılı hastalar, acil hal tanımı içerisine ve ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmıştır. Bu şekilde öntanı/tanılı hastalardan özel hastanelerde yasal olarak hiçbir suretle yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil /yatak için ilave ücret alınamayacaktır. Daha önce yapılan SUT değişikliği ile de özel hastanelere pandemi süresince covid ön tanılı hastalara yönelik ödemelerde ciddi artışlar getirilmişti. Yoğun bakıma alınan hastalar içinde günlük bedel yaklaşık iki katına ulaşmıştı. Yoğun bakım dışı servislerde yatış süresince günlük yatak bedeline 660 TL eklenmişti. ( 30+660 TL) Ayrıca bu hastalarda yapılacak her türlü tetkik, tahlil ve diğer işlemler içinde SUT’ta belirtilen bedeller eklenince ortaya çıkan “COVİD-19 paketi” tatmin edici bir düzeye ulaşmıştı. Bugün yayımlanan SUT değişikliğine kadar geçen süre boyunca ayrıca COVİD-19 öntanılı/tanılı hastalardan yüzde 200’e ulaşan ilave ücret alınmasını kabul etmek mümkün değildi. Nitekim kamuoyunun yoğun baskıları sonuç verdi ve bu genelge ile özel hastanelerin pandemi süresince ilave ücret almalarının önüne geçilmiş oldu.”