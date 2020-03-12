Resmi Gazete’de yayımlandı: ‘Riskli bölge’ ilan edildi

12 Mart 2020 Perşembe, 09:01













Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi’ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de paylaşıldı.

