Resmi Gazete’de yayımlandı: ‘Riskli bölge’ ilan edildi
Elazığ'da kent merkezinde bulunan 6.02 hektarlık bölge 'riskli alan' ilan edildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ kent merkezi Rüstem Paşa Mahallesi’ndeki 6.02 hektarlık bölge, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun gereğince riskli alan ilan edildi. Kararda, bölgenin sınır krokisi ile koordinat listesi de paylaşıldı.
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