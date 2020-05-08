Reuters: Üç kamu bankasına 20 milyar TL sermaye enjekte edilmesi planlanıyor

08 Mayıs 2020 Cuma, 18:00

Uluslararası haber ajansı Reuters'in haberine göre; Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na toplam 20 milyar liralık sermaye enjeksiyonu planlanıyor.

İki bankacılık kaynağının Reuters’e verdiği bilgiye göre Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na 7.5 ve 5 milyar lira bandında sermaye enjeksiyonu yapılacak.

Bir kaynak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın iki gün önce yabancı yatırımcılarla düzenlenen toplantıda çok kısa bir süre içinde sermaye artışının yapılacağını belirttiğini söyledi.

Diğer kaynak, “Gelecek hafta başına kadar kamu bankalarının sermaye artırımı konusunda gereken düzenlemenin yayınlanmasını bekliyoruz” dedi.

Reuters haberinde iki yıldan kısa süre içerisinde bu yöntemin ikinci kez kullanılacağına da dikkat çekildi.

Hükümet, 2019’da da kamu bankalarına 28 milyar TL’lik (4,1 milyar dolar) sermaye desteğinde bulunmuştu. Bu rakam son 18 yılın en yüksek desteği olmuştu.

Bloomberg de Nisan ayı sonunda benzer bir habere imza atmış, kamu bankalarının yüksek miktarda kredi vermeleri nedeniyle sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duydukları ifade edilmişti.

Hükümet, giderek daha fazla başvurduğu kamu bankalarının sermaye ihtiyacı için 2019’un ardından 2020’de de bütçede düzenleme yapmıştı. 2020 bütçesindeki düzenlemeye göre, kamu bankalarına yaklaşık 32.5 milyar TL özel tertip devlet iç borçlanma senedi (DİBS) verilerek sermaye desteğinde bulunabilecek.