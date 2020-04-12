Rezidansında yavru aslan ve piton besleyen manken gözaltına alındı
İstanbul’da İranlı bir mankenin kaldığı lüks rezidansta bulundurulması özel izne tabi olan bir yavru aslan ile piton bulundu. Manken ile birlikte 2 kişi daha gözaltına alındı.
Sarıyer Maslak'taki lüks bir evde endemik hayvan türü olarak kabul edilen, alımı, satımı ticareti yasak olan ve nesli tükenme tehlikesinde olan hayvan türlerinin bulunduğu bilgisine ulaşan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Cuma günü erken saatlerde adrese düzenlenen operasyonda, manken Qazal Y., (22), Mohammad Ali R.t (37) ve Kian M., (36) isimli şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda piton ve yavru aslan bulundu.
Piton ve yavru aslan Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten işlem yapıldıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
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