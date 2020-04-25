Rıdvan Dilmen: Para için oynamak istiyorlar

25 Nisan 2020 Cumartesi, 21:55

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, koronavirüs salgını değerlendirdi. Dilmen, maç oynama arzusunu para merkezli olarak yorumladı.

Rıdvan Dilmen şöyle konuştu: "İlk vaka çıkınca, 17 kulübün futbolcusu Emre Belözoğlu'nu aramış ve 'Ağabey, oynamayalım, bize öncülük edin' demişler, oynamak istemişler. 104 bin vaka varken oynamak istiyorlarsa, bunun tek nedeni paradır.

Maçlar oynansın dediğimde, beddua ettiler herkese, devlete, bana, ona, buna... 1 maç oynandı ve bitti. Şimdi vaka sayısı 100 bin küsür, vefat sayısı 2 bin 600. Kulüpler dün 'Oynayalım' diyor. Şimdi ne olacak, ben özür bekliyorum. Bir tavsiyede bulunayım, Süper Lig'i Dominik'te oynasınlar. Voleybol var, ayak tenisi var, futbol var... Demek ki orada sorun yok, olsa Acun yapmaz. Espri tabii bu."