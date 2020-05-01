Rıdvan Dilmen: Teknik direktörlere sorsunlar

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:22

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, liglerle ilgili kararın futbol dünyasına sorulması gerektiğini açıkladı.



''Görüşler birkaç parçaya ayrıldı. Dünyadaki bu kriz devam ediyor, her ülke kendi içine kapandı, kendi ülkesinin sağlığını daha önemli görüyor, bu da çok doğal. Hiç karşılaşmadığımız bir olayla, bizim kuşağın bile karşılaşmadığı bir olay. Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal hayata geçeceğimiz kesin. Futbol önemli bir sektör, bununla birlikte en çok sevilen spor dalı. Önce sağlık demek lazım.

Sivas'a parantez açayım, Rıza Çalımbay için önemli bir sezon, şampiyon olursa kendi kariyerine ve Türk futbol tarihine geçer… Rıza Çalımbay oynanmasını istemiyor. Belki tarih yazacaklar ama oyuncularında oynanmak istemediğini söylüyor. Diğer kulüplerde de oynamak istemeyenler var. Orta sıralarda olan Tamer Tuna hocanın oynamak istemediğini duydum. Küme düşme adayı olan kulüplerin de oynamak istemediğini duydum. Bugün çoğu kulübün borcu olmasa oynamak istemezdi diye düşünüyorum. 12 Haziran süreci var yarın bir gün belki oynanmayacak ama oyuncuların fizik sorunları olacak.



Ağustos-Eylül ayında oynanırsa oyuncuların 5-6 aylık kayıpları olacak. Fiziksel kadar psikoloji olarak da sorunları olacak. Bugün Fenerbahçe ile Beşiktaş taraftarına sorsan oynamak istemezler. Tabii sağlık önemlidir ama hedefleri de kalmadığı için oynamak istemezler.



Teknik adamlar kendi aralarında konuşmalı. Şenol Güneş ile Fatih Terim liderliğinde alt ligler dahil tüm hocalarla ara ara konuşup fikir alınmalı. Gerekirse takım kaptanları da oyuncular adına katılmalı ve düşüncelerini söylemelidir. Kulüp yöneticileri ekonomiyi düşünürler. Onun için işin içindeki adamlarında fikri alınmalıdır.



Maskeyle futbol mu olur Allah aşkına? Bunun neyini tartışıyorsunuz. Parayı düşündükleri için her yolu söylüyorlar. Ben kararı futbol ailesi verecektir diye düşünüyorum. Futbolcuların fiziki olarak iyi durumda olması için antrenmanlara başlaması lazım. Evde çalışmak ile sahada çalışmak arasında fark var. İlla oynansın diyorsanız ben oynanmasından yana değilim. FIFA başkanı geçen açıklama yaptı. 5 değişiklik olsun diye, benim aklımda da vardı o ben de düşünüyordum. Olması lazım mantıklı. Tükürme olayı nedir ya tükürene sarı kart, bu olmaz imkansız bir olay. Saçma bir konu olmuş. Ben oynasam 30. dakikada 2. sarı karttan atılırdım. Ben lama gibi tükürerek oynardım.''





