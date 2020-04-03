Rıdvan Dilmen, TFF’nin ‘Haziran’ açıklaması için ne dedi?

03 Nisan 2020 Cuma, 15:59

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bu sezon liglerin oynanmasının zor olduğunu, Haziran açıklamasının bir tür gaz alma şekli olabileceğini söyledi.

Dilmen şöyle konuştu:

“Bu karar, TFF'nin aldığı bir karar değil. UEFA ile 55 ülke federasyonunun konuşmasından çıkan bir karar. UEFA, sadece Türkiye'ye değil, Avrupa'ya da Haziran'dan önce başlanamaz diyor. UEFA, hazirandan önce başlama şansı yok, haziran başı veya temmuz başı dedi. Ancak temmuz ayı başında da olmazsa ne oalcağı soru işareti. Dünyanın yaşadığı bu krizi, futbol dünyası da her şey normale dönmüş olsa da çok uzun yıllar yaşayabilir.

Örneğin; mayıs ayında birçok futbolcunun kontratı bitiyor. Haziranda maçlar oynanacak diyorsunuz ama mayısta kontratları bitiyor futbolcuların. Önce bunlar çözülecek, ondan sonra dünyadaki sağlık durumu takip edilecek ve öyle karar verilecek.

Bence haziranda başlanacak açıklaması, dünya futbolunun gazını almak için yapılan bir açıklama. Mayısta kontratı bitecek olan en az yüzde 30'luk bir kesim var. Mayısta kontratı bitecek bir futbolcu, temmuz ayında oynar mı kontrat yapmadan?

Çözüm bulmadan önce teşhisi koyacaksınız, tarih belirlemeyeceksiniz. Adamın mayısın 15'inde sözleşmesi bitiyor, hadi gel oyna diyecekler temmuzda. Nerede oynayacak, hangi takımda oynayacak? Önce o sistem çözülmeli.

FIFA, bildiğim kadarıyla futbola destek için bir fon arıyor. Türkiye bu konuda biraz eksik. Almanya Bundesliga, 4,5 milyar euro kar açıkladı, Türkiye Ligi 14 milyar zararda. Bizi borçlandıran kim? Mevcut kulüpler... Bu kulüpler 14 milyar borcu kapatacaklar, bir o kadar da para koyacaklar öyle mi? Bugüne kadar zaten devlet yardımıyla gelmişler. Almanaya'ya, İngiltere'ye baktığın zaman her kulüp kar açıklıyor, Türkiye'de zarar açıklanıyor.”