Rihanna en zenginler listesinde

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 11:41

Şarkıcı Rihanna 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times’ın İngiltere’de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan giriş yaptı.

Listenin zirvesinde ise her ikisi de 800 milyon pound değerindeki servetleriyle Lord Andrew Lloyd-Webber ve Sir Paul McCartney bulunuyor.

Listede Rihanna’dan hemen sonraysa Sir Elton John var. 360 milyon pound toplam servetiyle dördüncü sırada bulunan Elton John’u toplam 285 milyon pound ile Sir Mick Jagger takip ediyor.



George Harrison’ın mirasçıları Olivia ve Dhani Harrison (270 milyon pound), Keith Richards (270 milyon pound), Sir Ringo Starr (260 milyon pound), Michael Flatley (206 milyon pound), Ed Sheeran (200 milyon pound), Sir Rod Stewart (200 milyon pound) ve Sting (200 milyon pound) listenin zirvesindeki diğer sanatçılar.





