Rize'de bir kadın reddettiği erkek tarafından vahşice öldürüldü

16 Nisan 2020 Perşembe, 09:32



Fındıklı Öğretmenevi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında iddiaya göre, Fındıklı Öğretmenevi'nde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Gamze Pala (44), defalarca reddettiği Savaş Dalançıkar (36) ile görüşmeyi yine kabul etmedi. Bunun üzerine Dalançıkar, öğretmenevine gelerek Pala’ya silahlı saldırıda bulundu. Dalançıkar, kurşunların genç kadına isabet etmediğini görünce bu kez cebinden çıkardığı bıçak ile boğazını keserek öldürdü.

Saldırgan olay yerinden kaçamadan emniyet güçleri tarafından yakalanırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan öldürülen Gamze Pala'nın AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi.

FINDIKLI BELEDİYESİ: ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ!

Vahşi cinayetin ardından Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu da bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi:

“Bu kez de kadın cinayeti belki de ilk kez maalesef ilçemizde yaşandı. Yurttaşımız, AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Öğretmenevi çalışanı Gamze Pala, daha öncesinde de defalarca reddettiği sapkın bir alçak tarafından vahşice katledildi. Katil, emniyet güçleri tarafından olay yerinde suç aletleriyle birlikte yakalandı. Yaşanan cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Yurttaşımızın yakınlarına, sevenlerine ve tüm Fındıklı halkına başsağlığı biliyoruz. Fındıklımız, tüm yurttaşlarımızın eşit ve özgürce yaşadığı bir yerdir. İlçemizde, gerici, kadın düşmanı katillerin yeri yoktur. Tüm Fındıklı halkıyla birlikte davanın takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Başımız sağolsun...”