Rock’n’roll efsanesi Little Richard hayatını kaybetti

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 17:37

Efsanevi sanatçının oğlu Danny Penniman müzik dergisi Rolling Stone’a Little Richard’ın öldüğünü doğrularken ölüm sebebinin bilinmediğini açıkladı.

1950’li yıllarda yaptığı 45’lik plaklarla rock’n’roll müziğin ilk yıldızlarından biri haline gelen Little Richard 1955’te kaydettiği “Tutti Frutti” adlı parçayla ilk büyük çıkışını yakalamıştı. parçada yer alan ve herhangi bir anlamı olmayan ‘awopbopaloobop alopbamboom’ sözleriyle tüm dünyada olay yaratan Little Richard gösterişli kıyafetleri, enerjik performansı ve cinsiyet algısını eğip büken personasıyla kendisinden sonra gelen kuşakları da derinden etkilemişti. Ondan yıllar sonra müziğe başlayan ama çok daha erken bir yaşta hayata veda eden Prince muhtemelen Little Richard’ın tarzını modern çağa taşıyan isimlerin başında geliyordu.







“Tutti Frutti” adlı parçasında aslında anal seksi anlatan ve yapımcısının ısrarları sonucu sözlerinde değişikliğe giden Little Richard her zaman tartışmalı bir kişilik oldu. 1957 yılında Avustralya turnesi sırasında gökte bir ateş toğu gören ve bunu ilahi bir işaret olarak yorumlayan sanatçı 1958 yılında rahip oldu ve 1962’ye kadar eski müzik tarzına dönmedi.

Little Richard’ın un utulmaz şarkıları arasında “Lucille”, “Long Tall sally”, “Good Golly Miss Molly”, “Slippin’ and Slidin”, “Whole Lotta Shakin” sayılabilir.