Roma'nın Cengiz kararı

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:33

AS Roma’da milli yıldız Cengiz Ünder ile yolların ayrılması gündeme geldi. 2017 yılında Başakşehir’den transfer edilen Cengiz için, Avrupa’dan birçok kulüp talip oldu.22 yaşındaki milli oyuncu, 2017 yılında Başakşehir’den 14 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.

İtalyan basınının iddiasına göre; Roma ekibi Cengiz Ünder’i gelecek sezon kadroda tutmayacak ve satış listesine koyacak.

Cengiz Ünder için kapıda bekleyenler arasında Arsenal, Tottenham, Bayer Leverkusen, AC Milan ve Napoli gibi kulüpler bulunuyor.

22 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Roma forması ile 15 Serie A karşılaşmasında forma giydi. Cengiz Ünder bu maçlarda takımına 3 gollük katkı sağladı