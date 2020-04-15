RTÜK’ten FOX TV'nin aralarında bulunduğu bazı kanallara program durdurma ve para cezası!

15 Nisan 2020 Çarşamba, 15:54

PORTAKAL’IN SUNDUĞU ANA HABER PROGRAMINA 3 KEZ DURDURMA CEZASI

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Fatih Portakal'ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020'de yayımlanan haberlerde koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirildi. Üst Kurul, Portakal’ın devlet yöneticilerini haksızca hedef aldığına, toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun'un 8/1/b maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri, …Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz" hükmü kapsamında FOX TV'ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verdi. RTÜK Kanunu'na göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

Ayrıca, FOX TV'nin "İlker Karagöz İle Çalar Saat" programındaki gerçeklikle ilgisi olmayan "ekmek kuyruğunda kavga" haberi nedeniyle yayıncı kuruluşa yine üst limitten idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

TELE 1’E 3 KEZ PROGRAMI DURDURMA CEZASI

Üst Kurul, TELE 1 hakkında hazırlanan raporu da ele aldı.

“Gün Başlıyor” isimli programda Can Ataklı'nın "Niye herkes şehit? Yani kime şey yapıyorsan o şehit. Herkesin şehidi de kendine oluyor herkesin teröristi de kendine" şeklindeki ifadeleri, toplumun milli ve manevi değerlerine saygısızlık olarak değerlendirilerek TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezasına karar verildi.

İNSAN ONURUNU ZEDELEYEN İFADELERE CEZA

Üst Kurul, Halk TV'de yayımlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programda canlı yayın konuğu Ali Demirsoy'un "… oradaki 50-60 kişiyi ya bir adaya götürür tecrit ederdim ya da ben biyolog olmam nedeniyle beni kınamayın ya da öldürürdüm. Siz orada 50 kişiyi itlaf etmiş olsaydınız bugün bir milyon adamın ölümünü engellemiş olurdunuz" ifadelerini ele aldı.

RTÜK, Demirsoy'un insan onurunu zedeleyen ifadeler kullandığına karar vererek yayıncı kuruluşa idari yaptırım uyguladı.

Üst Kurul ayrıca canlı yayında sigara yakan yorumcu Berhan Şimşek nedeniyle Haber Global televizyonuna üst limitten idari para cezası verdi.

KARAR HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, "Recep Tayyip Erdoğan hedef gösteriyor, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de bu durumdan vazife çıkarıyor. Yayıncılık hayatımızın en ağır cezalarından birisiyle karşı karşıyayız. Türkiye'nin en çok izlenen haber programını üç kez durdurmak hukuki değil, siyasi bir karardır" dedi.

BDDK VE ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) sunucu Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Erdoğan’ın, sosyal medyada yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadeler paylaştığı iddiasıyla Portakal hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın koronavirüsle mücadeleyi Tekalif-i Milliye Emirleri'ne benzetmesine, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp “zor günlerden geçiyoruz” denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!" sözleriyle tepki göstermişti.