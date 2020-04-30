RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez yayın durdurma cezası
CHP'li RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’deki Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verildiğini duyurdu.
Daha önce TELE1 TV’ye ve Fatih Portakal'ın sunduğu FOX Ana Haber'e 3 kez yayın durdurma cezası veren kurul bu kez Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu Medya Mahallesi programına 5 kez program durdurma cezası verdi.
CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “RTÜK artık tam anlamıyla iktidarın sopası olduğunu ispatladı. Bugünkü Üst Kurul toplantısında, Sarayın işaretiyle; zorlama raporlarla, eleştirel yayın yapan (muhalif) tüm televizyonlara en ağır cezalar verildi. Halktv’deki Medya Mahallesi, 5 kez program durdurma cezası aldı” ifadelerini paylaştı.
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